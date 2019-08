Fallschirme gestaltet : Kunstprojekt zum Schutz von „Mutter Erde“

Remscheid Das „Mother Earth“-Kunstprojekt aus den USA, das zum Austausch über Nachhaltigkeit anregen soll, hat zwei engagierte Remscheiderinnen zusammengebracht.

„Take care of the planet“ steht in großen, überwiegend rotfarbigen Lettern auf den blau gemalten Fallschirm, der eine Erdkugel darstellen soll. Ein blaues Meer und die Kontinente mittendrin, auf denen landestypische Tiere zu finden sind: die Pinguine in der Antarktis, die Eisbären in der Arktis, Elefanten und Giraffen in Afrika, Koalas in Australien und Alpakas in Südamerika. Eine schöne Welt, die allerdings – aufgrund des Klimawandels – in Gefahr ist. Das Projekt soll den Austausch fördern, sensibilisieren – und das weltweit.