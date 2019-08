Aus Remscheids Partnerstadt Quimper : Mit der Harfe zum Schüleraustausch

Austauschschülerin Klervi Monfort-Perrin (16) mit ihrer Harfe und Ingola Grass, Philipp Veit und Ulrich Junker (von links). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die junge Französin Klervi Monfort-Perrin verbrachte vier Wochen in Remscheid und arbeitet in einer Kita.

Klervi Monfort-Perrin (16) liebt Deutschland und die deutsche Sprache. Deshalb war für die Französin aus der Bretagne schnell klar, dass sie sich für Sommerferienjob in Remscheid bewirbt. Sie ist eine von vier jungen Franzosen aus Remscheids Partnerstadt Quimper, die in diesem Sommer in ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.

„Ich war vorher noch nie in der Region. Sie interessiert mich sehr, vor allem die Landschaft“, erzählt Klervi, die gerne fotografiert. Ihre Leidenschaft für die deutsche Sprache rührt zum Teil auch durch ihre deutsche familiäre Abstammung mütterlicherseits. Mit ihrer Klasse war sie bereits auf zwei Fahrten in der Nähe von Dresden und München. Die Aussicht darauf, vier Wochen lang deutsch zu sprechen, habe sie besonders an dem Angebot „Sommerferienjob“ gereizt, das der Städtepartnerschaftsverein Remscheid-Quimper bereits seit vielen Jahren organisiert.

Info Verein unterstützt die Austauschschüler Unterstützung Der Verein zahlt für die Gäste das Busticket und 200 Euro Taschengeld. Gäste Heute kommen zwei weitere junge Franzosen. Noé Dréau und Angela Colas werden in der Kita Holscheidtsberg arbeiten. Info im Internet:

Heimweh habe sie nur ein kleines bisschen gehabt, erzählt sie. Denn in ihren Gastfamilien hat sie sich sehr wohlgefühlt. Die ersten beiden Wochen lebte sie bei Susanne und Dieter Ahnfeldt. Die zweite Hälfte verbrachte sie bei Ingola Grass (70) und Ulrich Junker (74). Weil das Ehepaar schon oft in Quimper zu Gast war, wollte es nun als Gastgeber etwas zurückgeben, um den Austausch zu fördern. Zuerst hatten die beiden Bedenken, ob ihre Wohnung auch genug Platz biete. Aber letztlich hatte es mit dem Luftbett gut geklappt.

Tagsüber hat Klervi in der Kita Sedanstraße gearbeitet. „Die Kinder sprechen sehr schnell. Das ist manchmal schwierig, weil sie nicht verstehen, dass ich aus Frankreich komme“, berichtet Klervi. Dennoch habe ihr die Arbeit mit den Kids viel Spaß gemacht, auch wenn es anstrengend gewesen ist.

Am Nachmittag und am Wochenende standen dann Unternehmungen mit ihren Gasteltern auf dem Programm. „Ihre ersten Gasteltern hatten mit ihr schon alles gemacht, was wir ihr auch zeigen wollten, deshalb haben wir improvisiert“, merkt Grass lachend an. Neben Ausflügen ins Freibad Eschbachtal, den Wuppertaler Zoo oder ins Kino ging es unter anderem zur Müngstener Brücke, zum Kölner Dom und in den Japanischen Garten in Leverkusen. Gemeinsam mit der anderen Gastfamilie Dangberg, die die Französin Agathe Alabouvette aufgenommen hatte, machten sie auch einen Ausflug auf dem Rhein, sahen die Loreley. „Mein Wissen weiterzugeben war schön“, sagt Ulrich Junker, der wie sein Frau Französisch spricht.

Das sei allerdings keine Voraussetzung, um einen der jungen Schüler bei sich aufzunehmen, erklärt Philipp Veit vom Verein. Viele Familien hätten oft Bedenken, dass die Verständigung nicht klappe. Das brauche man aber nicht. Die Unterbringung in Gastfamilien ist ein wichtiger Baustein des Projekts. So lernen sie Land, Leute und natürlich die Sprache viel besser kennen. Dennoch müsse man gezielt auf die potenziellen Familien zugehen.