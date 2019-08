Interview mit Maximilian Süss : „In Remscheid geht alles, was rockt“

Musikexperte Maximilian Süss findet, dass es eine tolle und große Musikszene im ­Bergischen Land gibt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Maximilian Süss ist nicht nur als Organisator des Löwen-Festivals aktiv, er kennt sich auch in der Remscheider Musikszene aus. Im Interview spricht er über die Vorlieben der Remscheider und die Musikszene.

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Herr Süss, das Löwen-Festival ist in vollem Gang – wie läuft es dieses Jahr?

Maximilian Süss Der Auftakt war mit „Demon’s Eye“ richtig gut. Da sind alle Freunde von „Deep Purple“ voll auf ihre Kosten gekommen.. Das Wetter hat nicht so mitgespielt, aber die Leute sind trotz des einen oder anderen Schauers zwischendurch geblieben. Auch die Vorband „L&M“ hat durch die Bank begeistert. Das zweite Konzert mit „Kaschämm“ war ein richtiges Fest.

Info Das ist der nächste Termin Löwenfestival Beim nächsten Termin des Löwenfestivals am Donnerstag, 8. August, tritt auf der Bühne am Rathausplatz um 19 Uhr die Band „Kiesberch“ mit Frontsängerin Kirstin New auf. Der Eintritt ist frei.

Es hat sich als Veranstaltungsform mittlerweile fest etabliert, oder?

Süss 2014 war das erste Löwen-Festival, seitdem ist es von Jahr zu Jahr mehr geworden, sowohl an Bands als auch an Zuschauern. Wir haben jedes Jahr ein wenig an der Technik und am Drumherum gefeilt. Aber es wird von den Remscheidern sehr gut angenommen.

War die Planung kompliziert oder ist es mittlerweile Routine?

Süss Mittlerweile ist tatsächlich eine große Routine dabei – vor allem was Anträge und die Formalitäten angeht. Die Ansprechpartner bei der Stadt sind bekannt und es läuft auch alles immer sehr reibungslos. Die Planung mit den Bands ist allerdings jedes Jahr aufs Neue spannend und aufregend. Nicht jede Entscheidung fällt da leicht, aber wir versuchen, jedes Jahr für jeden Geschmack etwas dabeizuhaben. So etwa mit Kölsch-Rock, Schlager , Hardrock oder Funk & Soul haben wir in diesem Jahr ein besonders breites Spektrum abgedeckt. Da gibt es natürlich viele Bands, die spielen wollen, aber es klappt eben nicht immer.

Können Sie einen kurzen Abriss über die Musikszene in Remscheid geben?

Süss Wir haben in Remscheid sowohl professionelle Bands und Musiker, aber auch eine noch viel größere Szene an Hobby-Bands im semiprofessionellen Bereich. Es gibt einige Bands, die auch eigene Songs haben, aber auch viele Cover-Bands. Im Bergischen Land gibt es eine tolle und große Musikszene. Das sieht man auch an den vielen Festen und Veranstaltungen im Sommer. Früher gab es auch mal die eine oder andere Band, bei der man gedacht hat: Gut, die müsste jetzt auch nicht unbedingt spielen. Aber heute sind die Bands auf einem sehr hohen Niveau unterwegs.

Gibt es viele Nachwuchsbands in der Stadt?

Süss Ja, aber ich würde das nicht nur als Nachwuchsbands bezeichnen, denn da denkt man ja immer in erster Linie an junge Musiker. Aber auch mit Mitte 20 gründen die Leute hier neue Bands. Ein gutes Beispiel ist „Grenzenlos frei“, die mit ihrem erfrischenden Deutschrock im Vorjahr vor „John Diva“ gespielt haben, einfach toll.

Welche Genres sind da zu finden?

Süss Es ist gefühlt einigermaßen rocklastig hier. Allerdings gibt es für fast jede Musikrichtung tolle Bands, die zum Teil auch eigene Stücke schreiben. „Ixtra Live“, „Fachwerk“, „Privacy“, „Kiesberch“ und „Casa d Locos“ sind ja schon lange dabei, um nur einige zu nennen. Die decken Top 40, Hardrock, Metal und Latin Rock ab. Aber auch Schlager, Ska, Blues Rock und härtere Rockschienen sind vertreten. Auf unseren Sessions im Löf gibt es immer auch eine sehr funkige Truppe, da treffen sich viele fantastische Musiker und legen einfach los.

Wie sieht es mit Proberäumen aus – gibt es da genug?

Süss Ich höre immer, dass es einigermaßen schwer ist. Es gibt einige Bands, die auf der Suche sind. Manchmal entstehen neue Proberäume, die alten sind in der Regel belegt. Es besteht also durchaus Bedarf, da etwas zu verändern.

Stichwort Nachwuchsförderung: Was wird in Remscheid getan?

Süss Nachwuchsförderung ist ein Thema für sich. Letztlich ist es ja schon Förderung, wenn man den jungen Bands eine Bühne bietet, auf der sie auftreten können. Dafür gibt es etwa das Remscheider Newcomer-Festival, bei dem auch vor allem sehr junge Bands auftreten können. Die Jugendzentren „Die Welle“ und „Die Kraftstation“ haben immer wieder das eine oder andere Event für Newcomer-Bands. Sowohl in der Welle, der Kraftstation, den Schulen und natürlich in der Jugendmusikschule, gibt es Projekte um Bands zusammen zu bringen. Da wird versucht, Leute zusammenzubekommen, die Lust auf gemeinsames Musizieren haben. Es zeigt sich allerdings, dass es oft schwierig ist, alle Positionen zu besetzen. Mal fehlt es am Gesang, mal fehlt es an einem Bassisten oder Schlagzeuger - und nicht zuletzt muss es ja auch untereinander passen. Dazu gehört nicht nur das Zwischenmenschliche, sondern auch die grundsätzliche Ausrichtung einer Band.

Wie schätzen Sie die Situation in Sachen Auftritts-Locations ein?

Süss Da hat sich in der vergangenen Zeit einiges getan. Wir bieten seit über zehn Jahren Live-Musik an, erst im Rack n Roll und jetzt im Löf. In den letzten Jahren sind dann noch einige dazugekommen. Hier in der City das Miro und die Grüne Gans, in Lennep das Rotationscafé. Auch die Kraftstation, in der viele Metal- und Hardcore-Events stattfinden, ist für junge Bands ein wichtiger Anlaufpunkt. Bei besonderen Events, etwa der Buderus-Nacht und der Nacht der Kultur, machen natürlich noch viel mehr Locations mit.

Welche Bands kommen zu Ihnen ins Löf?

Süss Wir hatten tolle Konzerte mit „Privacy“, „Shagell“, „Downtown“, „Heart Cover“, oder den „Rocking Roosters“. Zusätzlich haben wir regelmäßig Singer-/Songwriter-Abende, bei denen viele internationale Musiker auftreten. So etwa zuletzt Joseph Parsons, der ein absoluter Ausnahmemusiker ist, und auch schon im Rockpalast zu sehen war. Prita Grealy und Derrin Nauendorf sind weitere tolle Musiker, die regelmäßig bei uns auftreten. Mit Oliver Hanf hatten wir in diesem Jahr auch einen denkwürdigen und tollen Musikabend.

Können Sie diesbezüglich Ihre Pläne für die Zukunft schildern?

Süss Wir haben die zweite Hälfte des Jahres noch gar nicht so bestückt. Auch weil die Buderus-Nacht, das Viertelklang-Festival und die Nacht der Kultur im Herbst anstehen. Ansonsten möchten wir einmal im Monat am Wochenende eine Band auftreten lassen. Die Singer-/Songwriter-Abende finden auch unter der Woche und sonntags statt. Das ist ein gutes Konzept, das auch weiter so geführt werden soll.

Fehlt Remscheid noch eine größere Konzerthalle?

Süss Ich sehe durchaus einen Bedarf für eine Mehrzweckhalle, die man auch mal für größere Events nutzen könnte. Das könnte vielleicht für weitere Events in der Stadt sorgen – zumal man da wetterunabhängig wäre.

