Remscheid: Thomas Grieger wird Kämmerer in Langenfeld

Remscheid Thomas Grieger wird neuer Kämmerer der Stadt Langenfeld. Der 51-Jährige gebürtige Remscheider arbeitet seit 1988 in der Remscheider Stadtverwaltung, vor allem im Finanzwesen und ist zurzeit Leiter der Kämmerei.

Zwischen beiden Städten liegen zwar nur rund 30 Kilometer, in der Haushaltslage trennen sie indes Welten: Remscheid ist mit mehr als 580 Millionen Euro Überschusskrediten hoch verschuldet, berichtete Grieger gestern in Langenfeld bei der Vorstellung an seinem 51. Geburtstag. Sein neuer Schreibtisch steht dagegen in einer schuldenfreien Stadt mit einem Haushaltsüberschuss von zuletzt 163.500 Euro. "Da gibt es natürlich ganz andere Gestaltungsspielräume", findet der Neue im Langenfelder Rathaus.