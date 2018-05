Remscheid: Der Favorit gibt dem Orchester einen Korb

Remscheid Dirigent Mihhail Gerts hat andere Pläne und will nicht mehr die Nachfolge von GMD Peter Kuhn bei den Bergischen Symphonikern antreten.

Am kommenden Sonntag, 20. Mai, dirigiert Mihhail Gerts die Elbland Philharmonie Sachsen auf dem Rittergut Limbach im Osterzgebirge in Sachsen. Zu hören gibt es dann unter anderem Werke von Johann Strauss und Robert Stolz. Die Chancen, dass Gerts, der im Februar ein sehr gut aufgenommenes Konzert mit den Bergischen Symphonikern im Teo Otto Theater Remscheid dirigierte, so bald wieder ins Bergische Land kommt, stehen dagegen seit dem Wochenende schlecht.

Diese Botschaft war dem mit 33 Jahren jüngsten Vertreter im Kandidatentrio kurz zuvor schon übermittelt worden. Doch anstatt der Wahl in dieser Woche freudig entgegenzufiebern, habe sich Gerts am Wochenende bei der Geschäftsführung der Symphoniker gemeldet und abgesagt, berichtete gestern ein hörbar missgelaunter OB. Begründet habe Gerts die Entscheidung mit seinen vielfältigen freien Verpflichtungen als Dirigent, sagt Mast-Weisz. Gerts, der vor seinen zwei Jahren als stellvertretender GMD in Hagen bereits sieben Jahren als Kapellmeister der Nationaloper in Tallin gearbeitet hatte, ist seit August 2017 als freiberuflicher Dirigent aktiv. Und das offenbar mit sehr großem Erfolg.