Remscheid: Wenn Eichendorff der Gitarre begegnet

Remscheid Der Remscheider Stefan Coesfeld hat eine CD mit alten Texten und eigenen Melodien aufgenommen. Ein beachtenswertes Werk.

Remscheid Stefan Coesfeld liest. Wenn er Literatur aus dem 19. Jahrhundert schmökert, dann vergisst er zuweilen die Zeit. Die Sprache gefällt ihm. "Und viele der Autoren haben uns nach so vielen Jahren noch etwas zu sagen", hat der Remscheider Musiker festgestellt. Irgendwann entdeckte er Joseph von Eichendorff. Erst seine Romane und Erzählungen, dann bekam er ein Gedicht in die Hände. Und er begann Melodien zu hören, Musik, die sich über die Zeilen des Lyrikers legte.

Also holte Stefan Coesfeld seine "Taylor Dan Crary" dazu, seine Gitarre. Und er begann zu spielen, zu probieren und merkte: Das passt. Eigentlich sogar besser als ein Flügel. Er sang Eichendorff und spielte seine eigenen Melodien. Geübte Finger, die sich mit Folk und keltischen Melodien bestens auskennen, spielten neue Rhythmen zu Eichendorff. "Schläft ein Lied in allen Dingen" oder "Laue Luft kommt blau geflossen". "Hörst du nicht die Bäume rauschen" oder "Es schienen so golden die Sterne".