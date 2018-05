Remscheid: "Ah, was ist mir kodderich"

Remscheid Amüsantes Saisonfinale bei Horst Kläusers "Kall nit - Talk" im Teo Otto Theater.

Der erste Gast des Abends war Professor Henrik Hanstein, Chef von Lempertz aus Köln, dem ältesten Auktionshaus der Welt in Familienbesitz. Der berichtete Anekdoten aus der Welt der Kunstauktionen - und räumte direkt mit einem Vorurteil auf: "Preis ist nicht gleich Wert. Ich habe vor Jahren eine Zeichnung von Joseph Beuys selbst gekauft, für 800 Mark - dafür würde ich heute 80.000 bis 100.000 Euro bekommen. Ist es denn aber heute künstlerisch tatsächlich mehr wert?" Im Gespräch ging es dann aber doch eher um Werte in den Hunderttausenden und Millionen - was letztlich in der philosophischen Feststellung mündete: "An der Versteigerung der Rockefeller-Sammlung neulich zeigt sich einfach, dass man nichts mitnehmen kann, egal wieviel Geld man hat", sagte Hanstein.