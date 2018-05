Christiane Karthaus: "Auch die Jugend soll sich wohlfühlen"

Remscheid Die Heimatbundvorsitzende möchte mit den verschiedenen Veranstaltungen in Lüttringhausen alle Generationen ansprechen.

Karthaus Bisher gibt es noch keine neue Erkenntnis. Der Bebauungsplan muss ja auch erst noch auf den Weg gebracht werden. Aber wir wollen am Drücker bleiben und uns aktiv einbringen. Ein Konzept wie in Lennep wäre toll.

Der Verein "Wohnraum 55+" könnte sich vorstellen, Wohnungen über dem Neubau der Bibliothek zu beziehen und sich aktiv einzubringen. Was halten Sie davon ?

Karthaus Das finde ich gut. Es ist eine schöne Idee. Dass die seniorengerechten Wohnungen an der Kreuzbergstraße weggingen wie warme Semmeln, zeigt, der Bedarf ist da. Wichtig ist, dass sich die Neubauten dem Stadtteil und der Umgebung anpassen und nicht so architektonisch unansprechend sind wie die an der alten Badeanstalt. Da wollen wir uns nach unseren Möglichkeiten auch einbringen.