Remscheid: Es gab keine Liebe - nur Bestrafung

Remscheid Veranstaltung informiert über Stiftung für junge Opfer der Psychiatrie.

Sie wurden in nasse Betttücher eingerollt und fixiert, eingesperrt, mit grausamen Methoden krank gemacht, ohne Lohn an die Arbeit gestellt. Zwischen 1949 und 1975 erlebten Kinder und Jugendliche in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland unfassbares Leid.