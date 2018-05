Langenfeld: Langenfeld hat einen neuen Kämmerer

Bis Thomas Grieger am 1. Juli sein Amt als Langenfelder Stadtkämmerer antreten wird, hat er noch Zeit, sich in den gut 400 Seiten starken Langenfelder Haushaltsplan einzulesen. Foto: MATZERATH

Langenfeld Finanzfachmann Thomas Grieger kommt zum 1. Juli aus Remscheid - als Nachfolger von Detlev Müller.

Die Suche nach einem neuen Langenfelder Stadtkämmerer hatte deutlich länger gedauert als geplant - doch jetzt ist er gefunden: Thomas Grieger (51) tritt im Rathaus die Nachfolge von Detlev Müller an, der Ende Januar in den Ruhestand gegangen war. Zurzeit arbeitet Grieger als Fachdienstleiter der Kämmerei in Remscheid. Zwischen beiden Städten liegen rund 30 Kilometer, zwischen deren Haushaltslage liegen indes Welten: Remscheid sei mit mehr als 580 Millionen Euro Überschusskrediten hoch verschuldet, berichtete Grieger gestern bei der Vorstellung just an seinem 51. Geburtstag. Sein neuer Schreibtisch steht in einer schuldenfreien Stadt mit einem Haushaltsüberschuss von zuletzt 163.500 Euro. "Da gibt es natürlich ganz andere Gestaltungsspielräume."