Remscheid : Die Jugend kickt an Pfingsten

Foto: Hertgen (Archiv)

Remscheid Remscheid (red) Die SG Hackenberg trägt ihr Internationales Juniorenfußball-Turnier zu Pfingsten in diesem Jahr bereits zum 35. Mal aus. Zwischen dem 18. und 20. Mai werden rund 80 Nachwuchs-Mannschaften nach Hackenberg kommen und mit Teams von den Bambini bis zu den A-Junioren wieder für ein sportliches Spektakel sorgen. Darin eingebettet sind zwei Hobbyturniere und zwei Konzerte. Der internationale Charakter der Veranstaltung wird auch in diesem Jahr gewahrt: C- und D-Junioren-Mannschaften mit rund 30 Nachwuchs-Kickern aus dem indischen Kalkutta werden der Veranstaltung ein besonderes Flair verleihen.

Internationale Atmosphäre gehört auch zum Junioren-Pfingstturnier des SSV Bergisch Born. Jugendteams von Inter Mailand, den Glasgow Rangers, Girondins Bordeaux, FC Genua oder Slovan Liberec nehmen teil. Gespielt wird am Samstag, 19. Mai, im Lenneper Röntgen-Stadion.

(RP)