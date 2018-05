Remscheid: Stammgäste feiern Geburtstag

Remscheid Vor zehn Jahren eröffnete Maximilian Süß das "Rack n Roll". Sein Konzept: Billard, Musik und Fußball. Der Plan ging auf. Am Samstag feierte das Café Zehnjähriges.

Maximilian Süß ist in Feststimmung. Auf den Bildschirmen im Billard Café "Rack n Roll" ist gerade der letzte Spieltag der Bundesliga zu Ende gegangen. Der Stammtisch war voll. Inzwischen bauen die Musiker von "Strum Out" die Instrumente auf. Zum großen Geburtstagsfest zwischen Bar und Billardplatten, zwischen guten Freunden und treuen Mitarbeitern wird die Band aus dem Sauerland später aufspielen. Und während an den Billardtischen der letzte Spieltag in der Bezirksliga läuft, nimmt sich Maximilian Süß einen Augenblick Zeit zum Erinnern.