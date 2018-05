Remscheid : 85 neue Kita-Plätze sicher - weitere in der Planung

Remscheid Bislang sind 85 von 702 fehlenden Plätzen in Remscheider Kindertagesstätten (Kita) geschaffen. Das teilte der Koordinator des Großprojektes, Werner Grimm, in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses mit: "Immerhin haben wir zurzeit 500 Plätze in der engeren Planung".

Von Thomas Wintgen

Im laufenden Schul- und Kitajahr soll es drei neue Einrichtungen geben: An der Steinackerstraße in Bliedinghausen sei "alles im Zeitplan" und stehe bereits das Personal bereit, berichtete Grimm. An der Arturstraße in Hasten gebe es insofern Verzögerungen für die sechsgruppige Kita mit 110 Plätzen, weil es noch keine Abrissgenehmigung gebe. Sobald diese vorliegt und die vormalige Brotfabrik an der Ecke Unterhützer Straße fällt, könne es losgehen. Investor Signa sucht zurzeit den Generalunternehmer und bereitet den Bauantrag vor. Positiv wertet das Jugendamt, dass man sich eine städtische Einrichtung als Vorbild angesehen habe und Aufträge an heimische Unternehmen vergeben möchte.

Die Einrichtung Fritz-Ruhrmann-Straße werde am 13. Juni in der Bezirksvertretung Lüttringhausen vorgestellt. Hier wird gerade nachvermessen. Der Wendehammer muss vergrößert werden.

Am Standort Sedanstraße steht die komplizierte Verkehrserschließung nach wie vor im Raum. Der Wunsch "Ringverkehr" der Bezirksvertretung Süd sei schwierig. In Kürze soll ein neuer Entwurf vorgelegt werden. Der Investor plant ein Holzständerwerk. "Das geht schnell und ist energetisch sinnvoll", sagt der Koordinator. Brigitte Neff-Wetzel (Linke) hatte die Dauer der Verzögerung angefragt. Jutta Velte (Grüne) interessierte sich für die Bedenken der Nachbarschaft wegen des Verkehrs, und wie die Verwaltung damit umgehe.



Gerade am Hohenhagen gebe es rege Kontakte mit den Anliegern, sagte Grimm. Dort sei die Verkehrssituation ja "schon heute problematisch". Man gehe aktuell davon aus, dass es an Wörther- und Sedanstraße einen Fußweg gibt. Beigeordneter Thomas Neuhaus fügte hinzu, dass es nicht an allen Kitas möglich sein werde, morgens 100 Kinder mit dem Auto zu bringen. Am Stadtpark funktioniere das aber auch ohne Autos unproblematisch. "Wir nehmen die Nachbarn intensiv mit," sagte Neuhaus. Dabei gehe es insbesondere um Aufklärung und Verständnis - und um die Vermittlung des Gedankens, dass eine Kita etwas Positives ist - allemal besser jedenfalls als eine Ruine wie in der Arturstraße.

Für 2019/20 sei auch bei den weiteren Einrichtungen "Bewegung drin," sagte Grimm weiter. Er räumte ein, dass zurzeit ein bisschen die Zeit weglaufe und die Stadt aus diesem Grund auf weitere alternative Standorte zurückgreifen müsse, beispielsweise an der Burger Straße. Hier sei man mit einem ortsansässigen Träger im Gespräch, so dass es an der Burger Straße wohl noch eine große Einrichtung geben werde.

Unverändert im Gespräch sei die Stadt mit der Freikirche wegen des Grundstückstücks Höhenweg 2.

(RP)