Remscheid: Experten informieren über Fördergelder

Remscheid Die Landesregierung in Nordrhein-Westfahlen vergibt für Kulturprojekte, die sich über die Stadt- beziehungsweise Gemeindegrenze hinaus vernetzen, Fördergelder. Aber worauf ist bei der Beantragung von Fördermitteln zu achten ? Welche Vorhaben sind von der Kulturpolitik förderbar? Ralph Zinnikus, Dezernent für Weiterbildung und Kultur der Bezirksregierung, und Meike Utke, Geschäftsführerin der Regionalen Kulturpolitik Bergisches Land, geben bei einer Infoveranstaltung Antworten auf diese und anderen Fragen.

Alle Künstler und Kulturschaffende aus dem Bergischen Land sind eingeladen. Diejenigen, die ein Projekt planen, können dies in einer Grobskizze vorzustellen, um Tipps für die Antragstellung zu erhalten und um weitere Projektpartner zu finden. Wer kein Projekt plant, kann sich hier informieren, an welchen Ideen in der Region gearbeitet wird und Kontakte knüpfen, um selbst Partner zu werden.