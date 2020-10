Ausfahrt im Bergischen : Rund 100 Oldtimer starten bei der Röntgen Classic

(red) Das Corona-Virus hat es nicht geschafft, dass die Motoren von rund 100 Oldtimern in diesem Jahr kalt bleiben. Die 20. Röntgen Classic geht am Samstag, 10. Oktober, statt im Mai-Grün im Indian Summer auf die Straße.

Anders als in den Vorjahren wird es aufgrund der Pandemie keinen „Einstimmenden Abend“ am Freitag auf dem Alten Markt in Lennep geben. Auch das gemeinsame Frühstück aller Teilnehmer kurz vor dem Start findet nicht statt. „Sie bekommen einen Gutschein für eine Bäckerei hier in Remscheid. Dort können sie sich ihr Frühstück abholen“, sagte Steinhaus. Siegerehrung und feierlicher Abschluss fallen ebenfalls dem Virus zum Opfer.