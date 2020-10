Wahrzeichen in Remscheid : „Blauer Mond“ soll bald wieder im Südbezirk leuchten

Südbezirk Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat der Stadt Remscheid in allen Punkten recht gegeben und den Grundstücksbesitzer zur Aufstellung verpflichtet.

Bezirksbürgermeister Stefan Grote fasste die Entscheidung der Verwaltungsgerichts Düsseldorf in drei Worte: „Wir haben gewonnen.“ Auch wenn der Sieg noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist, die Zuversicht, dass der „Blaue Mond“ bald wieder auf dem Aldi-Gelände an der Burger Straße stehen wird, ist mindestens so groß wie der Turm hoch ist (59 Meter). Das Verwaltungsgericht hat eine Revision mit Auflagen zugelassen. „Sie muss gut begründet werden“, sagte Baudezernent Peter Heinze. Am 2. November endet die Einspruchsfrist. Dann geht ein fünf Jahre dauernder Streit um das Denkmal zu Ende.