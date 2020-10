Comedy in Remscheid : „Es wird ein Abend voller Gags“

Comedy in Remscheid

Lennep Comedian Michael Eller tritt am Freitag, 20 Uhr, mit seinem neuen Programm „Gefährlich ehrlich“ im Lenneper Rotationstheater auf. Im Interview spricht er über Ehrlichkeit und sagt, wie viel Corona Comedy verträgt.

Michael Eller Wären wir alle immer ganz ehrlich, wäre die Welt kein besserer Ort, so glaube ich. Im Gegenteil! Dafür liefert mein neues Programm gute Beispiele, gibt aber auch Tipps, wie man sich da durchlarviert, ohne alle sozialen Kontakte zu verprellen. Aber ich beziehe auch gefährlich ehrlich Stellung zu den Themen, die mich umtreiben.

Ein Theaterstück, das in Zeiten von Corona spielt

Theatersaison eröffnet : Ein Theaterstück, das in Zeiten von Corona spielt

Comedian Roberto Capitoni in St. Hubert

Comedian Roberto Capitoni in St. Hubert : Ein deutsch-italienisches Sprachfeuerwerk

Eller Ob das Publikum sich darauf vorbereitet oder nicht, ändert nichts daran, dass ich ihm diese Enthüllungen sowieso serviere. Ich lasse das Publikum offen reingucken in mein Hirn und meine Sicht auf die Dinge – ganz ehrlich!

Eller Ab und zu konnte ich auftreten, ich hatte einige wenige Auftritte, so etwa ab Mai und Juni. Ich habe auch Shows mit tollen Kollegen im Autokino organisiert und moderiert. Aber es war insgesamt eine sehr magere Zeit. Vor allem auch ohne die Möglichkeit, Teile des neuen Programms auszuprobieren. Es ist also noch eine sehr experimentelle, spannende Phase des Programms, in der ich mich im Moment befinde.