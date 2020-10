Corona in Remscheid : Inzidenzwert geht zurück auf 61,3

Ein Schild am Rathausplatz erklärt die Hygiene-Regeln für den Wochenmarkt. Foto: Röser, Henning

Remscheid Der 7-Tage-Wert für Neuinfektionen mit dem Corona-Virus ist erstmals seit Tagen wieder in der Rückwärtsbewegung. Das Robert Koch-Institut in Berlin (RKI) meldet am Mittwoch einen Wert von 61,3. Am Vortag hatte er bei 63,1 gelegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das RKI meldet zehn Neuinfektionen seit gestern. Insgesamt steigt die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Zählung positiv auf das Corona-Virus getestet wurden auf 588. Weitere Zahlen veröffentlicht das Gesundheitsamt in Laufe des Tages.

In der Nachbarstadt Solingen nähert sich der Inzidenzwert mit 47,7 der kritischen 50er-Marke, die eine Einstufung als Risikogebiet zur Folge hat.

Der Inzidenzwert soll das Infektionsgeschehen regional vergleichbar machen. Er zeigt an, wie viele Menschen in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar nicht in absoluten Zahlen, sondern bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner der Region. Für Remscheid sind 110.994 Einwohner die zu Grunde gelegte Zahl.

(hr)