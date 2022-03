Extrem-Wanderung in Mönchengladbach : Megamarsch über 50 Kilometer durch die Stadt

Mönchengladbach Am 19. März werden rund 1500 Teilnehmer bei der dritten Extrem-Wanderung durch Mönchengladbach erwartet. Das sollten interessierte Wanderer vorher wissen.

50 Kilometer wandern in zwölf Stunden – das ist ein ziemlich strammer Marsch. Genau dazu ermuntert der Megamarsch durch Mönchengladbach am Samstag, 19. März. Rund 1500 Teilnehmer werden zum dritten Megamarsch durch Mönchengladbach erwartet, den das Unternehmen namens Hundert24 GmbH aus Mönchengladbach veranstaltet. Hundert24 steht dabei eigentlich für 100 Kilometer in 24 Stunden. In Mönchengladbach wird die halbe Distanz marschiert.

Ab 7.30 Uhr morgens wird in 250 Teilnehmer großen Gruppen alle 15 Minuten gestartet. Dabei werden die Startgruppen in kleine Gruppen aufgeteilt, um große Menschenansammlungen zu vermeiden. Gestartet wird dieses Jahr erneut am Borussia Park. Von da aus führt der Rundkurs über Wickrath, Rheydt, Neuwerk, Windberg und Venn. Sehenswürdigkeiten wie das Borussia Stadion, der Bunte Garten oder die Schlösser in Rheydt und Wickrath gibt es entlang der Strecke zu entdecken. Viel Zeit zum Sightseeing bleibt aber nicht. Denn um das Pensum zu schaffen, ist schließlich ein Durchschnittstempo von gut vier Kilometern pro Stunde einzuhalten – ohne Pause und zwölf Stunden lang. 160 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. An vier Verpflegungsstationen entlang der Strecke (etwa alle zehn Kilometer) werden die Teilnehmer versorgt.