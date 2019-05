Fest in Remscheid : Gelungene Premiere an neuer Wache

Der dreijährige Leon mit Oma Erika Werner bei der Löschübung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Feuerwehr Lennep lud am Mittwoch zum ersten Mal am neuen Standort ein. Resonanz war beeindruckend.

Langsam hebt sich der Korb in die Luft. Bis zu 30 Meter in die Höhe geht die Fahrt. Der Blick von oben ist überwältigend. Er zeigt einen Teil von Lennep aus der Vogelperspektive. Die Menschen am Boden werden mit jedem Meter kleiner, sehen am Ende fast nur noch aus wie bunte Punkte.

Die Fahrt mit dem Drehleiterwagen war für viele Besucher am 1. Mai das Highlight. Die Schlange vor dem Fahrzeug war am traditionellen Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Lennep lang. Bis zu 40 Minuten stand Stefan Kunst mit seinem Sohn Emanuel (3) an, um in den Genuss dieses Erlebnisses zu kommen. Nachwenigen Augenblicken war es bereits vorbei. Aber das lange Warten hat sich gelohnt, findet Kunst. „Das war super“, schwärmt er, als er wieder am Boden angekommen ist. Er besucht gerne mit seiner Familie die Feste der Feuerwehren in Remscheid. Auch, um zu sehen, was sich bei der Technik der Einsatzgeräte und –fahrzeugen verändert hat. Der ältere Sohn Justin (12) blieb allerdings lieber am Boden – Höhenangst. Er freue sich immer am meisten darauf, sich die Einsatzwagen genau anzuschauen, erzählt er.

Info Bisher 40 Einsätze in diesem Jahr Fuhrpark Insgesamt besitzt die Einheit Lennep vier Fahrzeuge: ein ABC-Erkundungsfahrzeug und drei Löschfahrzeuge mit unterschiedlich großen Tanks. Einsätze In diesem rückten die Ehrenamtler bislang zu fast

40 Einsätzen aus. Der Sturm Anfang März war für zwölf Einsätze verantwortlich. Leitsatz der Feuerwehren Retten, Löschen, Bergen, Schützen.

Dann wird es auf einmal hektisch. Die nächsten Gäste im Korb der Drehleiter waren gerade auf dem Weg nach oben, als es nach nur wenigen Sekunden wieder runterging. Einsatz. In Windeseile fahren die Feuerwehrmänner die Leiter ein und springen in den Wagen. Mit Blaulicht und Sirene geht es für die Mitglieder der Berufsfeuerwehr runter vom Gelände an der Karlstraße zu einem Einsatz. Das ist der Alltag der Einsatzkräfte, von dem sich die vielen Besucher live überzeugen konnten.

Zum ersten Mal feierte die Lenneper Löscheinheit das Fest an der neuen Wache im Gewerbegebiet. Einheitsführer Christian Wette zeigte sich mit dem Ablauf der Premiere rundum zufrieden. Nicht nur das Wetter spielte mit Sonnenschein und strahlend blauem Himmel mit. Auch die Gäste strömten zahlreich zur Wache. Beim Tanz in den Mai am Vorabend gab es sogar teilweise einen Einlass-Stopp. „Es war bombastisch. Wir sind quasi überrannt worden. Man sah nur noch Köpfe“, erzählt Wette mit einem Lächeln. Denn immerhin sei auch der Tanz am neuen Standort eine Premiere gewesen. Rund 1800 Gäste, so schätzt er, feierten mit den Feuerwehrleuten. Alles ohne Zwischenfälle. Ein gutes Zeichen dafür, dass sich die Menschen bei der Einheit wohlfühlen.

„Das sind alles sehr nette Leute hier“, sagt Besucherin Katarina Rondon aus Wuppertal. Gemeinsam mit Sohn Diego (4) meisterte sie die Löschübung der Jugendfeuerwehr am Spritzenhäusschen. Cool sei das gewesen, meint Diego. „Das hat sogar der Mama Spaß gemacht“, merkt Rondon mit einem Lachen an. Bei der Feuerwehr in Lennep sei es jedes Mal immer wieder interessant, fügt sie hinzu.

Das wachsende Interesse kann Wette auch an den Mitgliederzahlen merken. Seit dem Umzug von Jahnplatz in das Industriegebiet am Lenneper Bahnhof vor fast einem Jahr gab es acht Neuzugänge. Zu den 40 Aktiven zählen auch zwei Frauen. Auch die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr ist gestiegen. „Wir merken, es wird mehr. Das liegt sicher auch an dem Landeskonzept, denke ich. Die Leute wissen mehr darüber, was die Feuerwehr ist“, merkt Wette mit Blick auf die Werbeplakate für ein Engagement bei den Brandbekämpfern an.