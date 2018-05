Remscheid : Feuerwehr Lennep bietet Praxistest

Die Gäste tragen beim Aktionstag eine Einsatz-Ausrüstung und üben etwa die Rettung einer eingeklemmten Person aus einem Auto. Foto: Feuerwehr lennep

Remscheid Beim Aktionstag in der neuen Wache kann sich der Nachwuchs ausprobieren.

Offiziell eröffnet wird sie erst am 30. Juni. Für ihre potenziellen neuen Kameraden öffnet die Freiwillige Feuerwehr Lennep aber schon am 10. Juni die Türen der nagelneuen Feuerwache im Industriegebiet an der Karlstraße am Lenneper Bahnhof.

Dann findet hier der zweite Aktionstag der Feuerwehr statt. Anpacken statt nur zuschauen heißt das Motto der Veranstaltung, berichtet Brandinspektor Christian Wette, der Einheitsführer der Feuerwehr in Lennep. Die Gäste tragen an diesem Tag eine komplette Einsatz-Ausrüstung (die schwerer ist als viele glauben), arbeiten mit dem Strahlrohr und üben die Rettung einer eingeklemmten Person aus einem Auto durch den Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten.

Die neue Wache, deren Bau durch die DOC-Pläne auf dem Areal rund ums Röntgen-Stadion nötig wird, soll ein zusätzlicher Anreiz sein, sich den Rettern anzuschließen, sagt Wette. Das moderne Gebäude ist größer als der bisherige Standort am Jahnplatz. "Wir könnten an der Karlstraße bis zu 15 Personen mehr unterbringen", sagt Christian Wette. Doch so hoch will er die Messlatte der Erwartungen für den 10. Juni nicht legen. "Wenn ein oder zwei am Ende hängenbleiben, sind wir zufrieden."

Dass das realistisch ist, zeigen die Erfahrungen des ersten Aktionstages, der vor zwei Jahren stattfand. Drei junge Männer blieben dem Team erhalten und haben ihre Grundausbildung abgeschlossen. Wer richtig Spaß an der Sache findet, landet möglicherweise später sogar bei der Berufsfeuerwehr.



Spaß an technischen Dingen, eine gewissen körperliche Fitness und eine handwerkliche Begabung sind von Vorteil, wenn man sich den Freiwilligen anschließen will. Denn es bleibt erfahrungsgemäß nicht beim Üben. Unter den Freiwilligen Feuerwehren in Remscheid gehören die Lenneper zu denen, die häufiger mit der Berufsfeuerwehr zu Einsätzen ausrücken.

Die Interessenten sollten über 18 Jahre alt sein und in Lennep wohnen, um keine zu weiten Wege zur Wache zu haben. Die Teilnehmerzahl am Aktionstag ist begrenzt.

Aktionstag, 10. Juni, Karlstraße 22. Anmeldung unter: aktionstag@feuerwehr-lennep.de

