Ratsmehrheit: : Kein Kunstrasen für Neuenkamp

Südbezirk Ratsmehrheit: Stadt soll neue sportlichen Heimat für den BV 10 Remscheid finden.

In der gefühlt unendlichen Diskussion um die Zukunft des Sportplatzes Neuenkamp zeichnet sich eine politische Entscheidung ab. In einem gestern veröffentlichten gemeinsamen Antrag für die Sportausschuss-Sitzung am 10. Mai fordern SPD, Grüne, FDP und Wählergemeinschaft die Stadtverwaltung auf, für den Verein BV 10 Remscheid, der am Neuenkamp seine Heimstätte hat, an anderer Stelle in der Stadt eine neue Sportanlage zu finden.