Mordkommission ermittelt : 25-Jähriger in Remscheid mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Remscheid Als versuchte Tötung stuft die Polizei den Angriff auf einen 25-jährigen Mann ein, der in der Nacht zum Sonntag auf der Bismarckstraße mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft heißt es, dass der Mann in eine Auseinandersetzung mit mehreren Jugendlichen geraten sei. Im Verlauf des Streits wurde ihm mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Remscheider wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.