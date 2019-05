Schwerpunkt Alleestraße : Mehrheit will das Sanierungsgebiet Allee

Info

Zeitplan Am 16. Mai soll der Rat den Grundsatzbeschluss für die Einrichtung eines Sanierungsgebietes in der Innenstadt fassen. In der Ratssitzung am 4. Juli sollen dann die vorbereitenden Untersuchungen dafür beschlossen werden.

Zielzeit Sechs bis neun Monate, so schätzt Sven Wolf (SPD), wird es dauern, bis diese Voruntersuchungen abgeschlossen sind.