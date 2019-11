Lüttringhausen liegt ihm am Herzen : Bundesverdienstkreuz für Peter Maar

Lüttringhausen liegt ihm am Herzen

Lüttringhausen Der Ehrenvorsitzende des Heimatbundes Lüttringhausen bekam auch die Bürgermedaille verliehen.

Zwei Szenen aus seinem Leben als Vorsitzender des Heimatbundes verdeutlichen, welche Wirkungsmacht in seinen Händen lag. Als die Stadt die „Blume“ als Gewerbegebiet erschließen wollte, gab es eine legendäre Ratssitzung. Maar, wie immer bestens vorbereitet, stellte den damaligen Baudezernenten Helmut Kennepohl öffentlich bloß. Er präsentierte eine Liste an Unterschriften der Grundstückseigentümer, die nicht verkaufen wollten. Damit war die „Blume“ erledigt und das Naherholungsgebiet gerettet. Doch es waren nicht nur die großen Dinge wie die Sanierung des Rathauses, die Beleuchtung der Kirchen, die Restaurierung verschiedener Denkmäler oder die neuen Sitzbänke der Heimatspielbühne, es waren auch viele kleine Dinge, um die sich Maar mit seinem wachen Verstand kümmerte, häufig begleitet von ironisch vorgetragenen Kommentaren, wenn die Stadt Lüttringhausen mal wieder im Stich ließ.

Geschenke Bezirksbürgermeister Andreas Stuhlmüller überreichte Maar ein Buch über „Greta Thunberg“. Beide, Maar und Thunberg, könnten Themen erkennen und in die öffentliche Diskussion bringen, so Stuhlmüller. Der Lüttringhauser Männerchor sang ein Ständchen.

Als die Feiern zum 100. Geburtstag des Lüttringhauser Rathauses 2008 anstanden, entdeckte der Oberverwaltungsrat a.D. in den Akten eine Liste von Geschenken, die wohlhabende Lüttringhausener zur Einweihung des neuen Rathauses übergeben hatten. Dazu zählte auch ein Bismarck-Porträt. Doch das Konterfei des alten Reichskanzlers hatte Maar nie in Lüttringhausen gesehen. Wohl aber im Sitzungszimmer 121 im Remscheider Rathaus. Da dämmerte es ihm: Bei der Eingemeindung von Lüttringhausen 1929 haben die Remscheider das Ölgemälde als Beutekunst in die Schaltzentrale entführt. Das müsse unbedingt rückgängig gemacht werden. Leicht kann man sich vorstellen, mit welcher erdrückenden Beweislage Maar im Rathaus vorstellig wurde und das Bild zurückverlangte. Heute hängt das Bild neben der Eingangstür zum Sitzungssaal.