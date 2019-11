Im Remscheider Ämterhaus : Digitaler Helfer fürs Bürgeramt gesucht

Remscheid Wie können mit technischer Hilfe die Abläufe im von den Bürgern stark genutzten Bürgeramt am Ebert-Platz so beschleunigt werden, das Kunden leichter einen Termin kriegen und zugleich die Mitarbeiter entlastet werden?

Diese Frage beschäftigt die Stadtverwaltung schon länger. Aus der Politik mahnt vor allem die Wählergemeinschaft (W.i.R.) immer wieder Fortschritte an.

Termine für Meldeangelegenheiten können Kunden im Internet auf der Seite der Stadt Remscheid (www.remscheid.de) buchen. Gestern Nachmittag waren die nächsten Termin für die Ausstellung eines neues Personalausweises am Mittwoch, 27. November.

Dass die automatische Übertragung von Fingerabdrücken nicht funktioniert, ist aus Sicht von Beckmann nur „von geringerer Bedeutung“. Weil Fingerabdrücke nicht für jedes Dokument gebraucht werden und sowieso am Schalter von seinen Mitarbeitern noch mal geprüft werden müssen, sei diese Funktion „zwar wünschenswert“, bringe aber „keinen erheblichen Zeitvorteil“.

In diesem Monat schaut sich die Gruppe sowohl die Speed-Capture-Technik als auch eine Maschine an, welche die Bundesdruckerei für diese Zwecke entwickelt hat. Entscheidend sei am Ende, dass die Technik zu den Anforderungen im Bürgeramt passe, sagt Henn. Immerhin 15.000 Personal-Dokumente werden dort im Jahr ausgestellt. Ist die Handhabung der Technik für den Kunden zu kompliziert oder störungsanfällig, bringe sie keine Entlastung, weil die Mitarbeiter dann bei der Benutzung oft helfen und dafür ihren Arbeitsplatz verlassen müssen. Zudem könnte Ärger mit der Technik die Stimmung unter den Kunden verschlechtern.