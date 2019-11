Reaktion auf den Personalmangel in der Pflege : Sana mit neuem Arbeitszeitmodell

Remscheid Als Reaktion auf den Fachkräftemangel können Mitarbeiter des Klinikums ihre Wunscharbeitszeit wählen.

Das Werben um Fachkräfte in der Krankenpflege gehört zu den wichtigen Strategien der Krankenhäuser. Ohne eine gut und zuverlässig besetzte Station ist die medizinische Versorgung der Patienten nicht gewährleistet. Das Sana-Klinikum Remscheid besitzt zwar eine eigene Krankenpflegeschule, mit der das Klinikum seinen Bedarf an Pflegekräften decken will. Zurzeit lernen dort etwa 100 bis 120 Schüler. Doch die neue Pflegedirektorin Jasmin Shmalai, seit Mitte des Jahres im Amt, hat nun ein neues Arbeitszeitmodell eingeführt. Es nennt sich „FlexiNg-Pool“.

Nach Auskunft der Pflegedirektorin ermögliche das neue Modell den Pflegekräften, ihren Dienst nach individuellen Wünschen zu planen. Die Pflegekräfte geben ihre Zeiten an, in denen sie arbeiten wollen. Die Stationsleitungen können dann je nach Bedarf Verstärkung aus dem Pool anfordern. Das Konzept sichert dem Pflegemanagement eine verlässliche Einsatzplanung. Es reduziert zudem die Suche und den Einsatz von Leihkräften. Das war bisher übliche Praxis. Die Leiharbeitskräfte haben aber den Nachteil, dass die sich oftmals im Haus weniger gut auskennen als die Kolleginnen und Kollegen im flexiblen Team. Leihkräfte arbeiten heute in dem einen Krankenhaus und morgen in einem anderen. Bisher hat das Sana-Klinikum 16 neue Mitarbeiterinnen mit dem flexiblen Arbeitsvertragsmodell gewonnen. Laut Klinikleitung sind das alles zusätzliche Stellen zum bisherigen Personalbestand.