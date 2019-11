Tipp fürs Wochenende in Remscheid : Tanz-Battle in Honsberg

Remscheid Die Kraftstation an der Honsberger Straße 2 verwandelt sich ab Freitag wieder in ein Tanz-Zentrum der besonderen Art.

Die Kraftstation an der Honsberger Straße 2 verwandelt sich ab morgen wieder in ein Tanz-Zentrum der besonderen Art. Dort trifft sich die Battle-Tanzszene aus Deutschland. Auch aus dem Ausland soll es Teilnehmer geben, die am Ende des Tages gerne als Sieger auf dem Treppchen stehen wollen. Getanzt wird in den Kategorien Hip Hop, Popping, House, Krump und Mixstyle. Jeder kann teilnehmen. Eine Minute hat jeder Zeit, sich zu präsentieren. Er kennt nur das Genre der Musik – der Rest ist Körpergefühl. Ein mit Profis besetzte Jury entscheidet, wer sich fürs Viertelfinale qualifiziert. Danach beginnt der Ausscheidungskampf. Eine wesentliche Rolle spielen die beiden DJs: DJ Crash und Almir K-Mifa. 300 Euro winken den Siegern. Am Sonntag bieten die Profis der Jury Workshops an. Ab 15 Uhr geht’s los. Eintritt: fünf Euro. cip