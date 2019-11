Dezernent ist optimistisch : Stadt: Freibad soll 2020 ohne Beschränkungen öffnen

Remscheid Das Freibad Eschbachtal soll im kommenden Jahr eine normale Badesaison ohne Schließtage und Einschränkungen bei den Besucherzahlen absolvieren können. Das sei das erklärte Ziel der Stadtspitze, sagte Dezernent Thomas Neuhaus am Mittwochabend im Sportausschuss.

Das Freibad Eschbachtal soll im kommenden Jahr eine normale Badesaison ohne Schließtage und Einschränkungen bei den Besucherzahlen absolvieren können. Das sei das erklärte Ziel der Stadtspitze, sagte Dezernent Thomas Neuhaus am Mittwochabend im Sportausschuss. Er sei optimistisch, dass man eine Lösung findet.

Wie berichtet, musste das Bad in diesem Sommer wegen technischer Probleme bei der Wasseraufbereitung an einigen Tagen komplett schließen, an anderen wurde die Besucherzahl aus Hygienegründen auf 1500 Besucher begrenzt. 15.000 potenzielle Besucher weniger habe man dadurch gehabt, sagte Sportamtsleiter Martin Sternkopf.