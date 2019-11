OB vergibt Ehrenamtskarten : Dankeschön für die Lebensmittelretter

Remscheid Am Ende bekam Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz einen kleinen Geschenkkorb überreicht – dabei war doch eigentlich er es gewesen, der sich bedanken wollte. 17 Remscheider Lebensmittel-Retter um die beiden Food-Botschafterinnern Elisabeth Erbe und Mirjam Starke bekamen am Dienstag im Rathaus die Ehrenamtskarte überreicht.

„Es handelt sich dabei aber nur um eine äußere Form der Anerkennung – ich bin mir sicher, dass niemand von Ihnen das ehrenamtliche Engagement nur deswegen macht“, sagte Mast-Weisz. Das Thema Lebensmittelrettung würde indes sehr gut zu einer Diskussion passen, die im Moment nicht nur in Remscheid sondern in ganz Deutschland, wenn nicht gar weltweit geführt werde: „Die Frage lautet: Wie gehen wir mit der Schöpfung um?“