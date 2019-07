Kleinkindbecken ist noch nicht fertiggestellt : Freibad öffnet mit Einschränkungen

Familienfreundlich und traumhaft gelegen: das Freibad Dabringhausen aus der Vogelperspektive. Foto: Freibadförderverein

Dabringhausen Pünktlich zum Start der Sommerferien am Freitag öffnet auch das Freibad Dabringhausen seine Tore für die Saison 2019. Es ist in diesem Jahr die siebte Saison unter rein ehrenamtlicher Führung des SV Freibad Dabringhausen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das verflixte siebte Jahr gilt dabei auch im Linnefetal: In keinem Jahr war es bisher so eng, tatsächlich öffnen zu können, teilt der Verein mit. „Noch immer gibt es einige Baustellen im Bad, an denen mit Hochdruck gearbeitet wird. Bis diese jedoch abgeschlossen sind, müssen die Besucher einige Einschränkungen in Kauf nehmen“, so Dominik Roenneke

So ist das neue Kleinkindbecken noch nicht fertig, ebenso wie die Liegewiese am Kleinkindbecken noch nicht vollständig nutzbar ist. „Das neue Kleinkindbecken wird an die neue Heizanlage angeschlossen, dadurch mussten wir Fernwärmeleitungen verlegen und damit verbunden einige Baggerarbeiten vornehmen“, erklärt Dominik Roenneke.

Ralf Magney, technischer Leiter im Freibad, hat bereits in der Vorsaison unzählige Stunden damit verbracht, das Bad sommerfit zu machen und wird nicht müde, nun am Kleinkindbecken weiterzumachen. Unvorhersehbare Hindernisse wie Altlasten im Boden und Lieferschwierigkeiten der Materialien sorgen jedoch für die Verzögerung im Bau. Magney und sein Team von ehrenamtlichen Helfern setzen alles daran, das Kleinkindbecken noch während der Saison fertig zu stellen. „Wir hoffen auf das Verständnis unserer Badegäste. Das Wichtigste ist ja: Das Bad hat geöffnet, und man kann schwimmen. Jetzt freuen wir uns auf eine erfolgreiche Saison 2019“, sagte Roenneke. Mit Svenja Hirschhausen steht in diesem Jahr wieder eine Mitarbeiterin der Firma Schwimmbad-Service Thomas Bodenlos als Fachkraft am Beckenrand.

(pd)