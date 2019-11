Traditionsreiche Veranstaltung im Remscheider Kirchpark : Basar der Pfarrgemeinde für den guten Zweck

Hasten Der Basar im Kirchpark ist für viele eine liebgewonnene Tradition, die schlichtweg nicht wegzudenken ist aus dem Gemeindeleben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(am) Er ist für viele eine liebgewonnene Tradition, die schlichtweg nicht wegzudenken ist aus dem Gemeindeleben: Der Basar im Kirchpark. Ebenso traditionsreich wie die Veranstaltung selbst ist auch das Datum. Immer am letzten Wochenende vor dem ersten Advent – in diesem Jahr also am 23. und 24. November – lädt die Pfarrgemeinde St. Marien ein.

„Das war einfach immer schon so“, sagt Beate Pillmann vom Bastelkreis St. Marien mit einem Lachen. Die kleine Gemeinde an der Wilhelmstraße liegt etwas versteckt im Park und ist deshalb machen noch unbekannt. Aber dennoch kommen jedes Jahr immer wieder neue Besucher zu der zweitägigen Veranstaltung. „Gerade den geselligen Teil mögen viele“, sagt Pillmann, die seit inzwischen 13 Jahren dem Bastelkreis angehört.

Der gesellige Teil meint das gemütliche Zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen oder zum Abend hin auch Grillwürstchen und Glühwein in der Mitte des Pastor-Kleifges-Saals. Drumherum sind die Tische mit den Ausstellungssachen drapiert. Schmuck, Papier- und Holzarbeiten, Adventsdekorationen, modische Accessoires aus Stoff und Wolle sowie Marmelade und Gebäck werden an den Ständen angeboten. Hergestellt wurden sie von verschiedenen Gruppen der Gemeinde.

Der Bastelkreis hat sich zudem mit der nachhaltigen Upcycling-Methode beschäftigt und zum Beispiel wiederverwendbare Schminkpads aus Stoffresten genäht. Aus den Resten der Altarkerzen wurden Wachslichter. Insgesamt über 20 Mitglieder tragen in diesem Jahr zum Gelinge des Basars bei.

Der Erlös aus dem Verkauf ist für die Gemeinde, dem dazugehörigen Familienzentrum sowie die Unterstützung gemeinnütziger Projekte gedacht. Dazu zählt neben der Missionarsarbeit von Pater Weber in Brasilien auch das Kinderhospiz Balthasar in Olpe, die Arenberger Dominikanerinnen (Missionsarbeit in Comarapa, Bolivien) sowie das Chak-El-Wardak Hospital in Afghanistan.