Nach dem Klageverzicht aus Wuppertal: : DOC – nächstes Jahr soll Baustart sein

Auf der DOC-Karte von McArthur Glen, die in Ochtrup steht, ist Remscheid noch ein roter, in Planung befindlicher Fleck. Das soll sich bald ändern. Foto: Guido Radtke

Lennep Fakten + Hintergrund Nach der Entscheidung des Wuppertaler Rates, auf eine Klage gegen das Designer Outlet-Center in Lennep zu verzichten, müssen noch einige Fragen beantwortet werden, bevor es an die Umsetzung geht.

Welche Klagen gibt es noch? Wie Rechtsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU) sagt, fallen zwei der Klagen (gegen die Baugenehmigung und gegen die Einziehung der Wupperstraße) in die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes, für eine weitere (gegen den Bebauungsplan für das DOC) wäre das Oberverwaltungsgericht Münster zuständig. Es sei sinnvoll, mit den beiden verbliebenen Klägern das Gespräch zu suchen, um zu versuchen eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. „Ich verstehe das ausdrücklich als Angebot an die Kläger, noch einmal ins Gespräch zu kommen“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Sollte das am Ende nicht gelingen, werde die Stadt das Oberverwaltungsgericht in Münster bitten, für die Klage gegen den Bebauungsplan einen schnellen Termin zu finden. Mit dem Klageverzicht aus Wuppertal fallen fünf Klagen weg, drei sind noch übrig.