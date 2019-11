DOC in Lennep : DOC: Keine weiteren Hürden aus Wuppertal

Remscheid Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) wird den Ratsbeschluss zur Rücknahme der Klage gegen die Lenneper DOC-Pläne nicht beanstanden.

(hr) Wuppertals Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD) wird den Ratsbeschluss zur Rücknahme der Klage gegen die Lenneper DOC-Pläne nicht beanstanden. Das berichtete Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) nach einem Telefonat mit seinem Amtskollegen am Donnerstagabend in der Ratssitzung. Auch die Bezirksregierung in Düsseldorf sehe keine Veranlassung einzuschreiten, berichtete der OB. Wie berichtet vertritt das Rechtsamt der Stadt Wuppertal die Auffassung, dass der Rat der Schwebebahnstadt die Klage nicht zurücknehmen darf. Unbeeindruckt von dieser Einschätzung hatte der Rat am Montagabend die Klagerücknahme beschlossen.