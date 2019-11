2020 läuft das auf fünf Jahre angelegte Projekt aus : „Die Fortsetzung der ISG ist alternativlos“

△ Der Biathlonwettbewerb auf der Alleestraße ist eine der Veranstaltungen, die die ISG organisiert. Am 1. Dezember gibt es die zweite Auflage. ▷ Offen für neue Ideen: ISG-Geschäftsführer Ralf Wieber (l.) teilt sich auf der Alleestraße die Geschäftsräume mit dem Popup-Campus von Holger Häde. Fotos: Moll, Röser. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Stadt baut bei der Rettung der Alleestraße auf die Unterstützung der Immobilien- und Standortgemeinschaft.

Vier Jahre schon arbeitet die Immobilien- und Standortgemeinschaft Alleestraße (ISG) an der Belebung und Aufwertung der Alleestraße. Anlieger finanzieren ihre Arbeit mit Beiträgen. Im kommenden Jahr läuft das auf fünf Jahre angelegte Projekt aus. Weitermachen oder aufhören? Diese Frage will der alte und neue Vorsitzende Nelson Vlijt im Mai seinen Mitgliedern stellen. Die öffentliche Mitgliederversammlung am Mittwochabend war dafür ein erster Stimmungstest.