Dazu sechs Verletzte auf Autobahn bei Remscheid : 80-jährige Frau stirbt nach Unfall auf der A 1

Remscheid Bei einem Unfall am Freitagabend kurz nach 18 Uhr auf der A1 hinter der Anschlussstelle Lennep in Richtung Dortmund ist eine 80-jährige Autofahrerin aus Aachen so schwer verletzt worden, dass sie später in einem Krankenhaus starb.

Von dem Unfall waren mehrere Fahrzeuge betroffen, meldet die Polizei. Nach jetzigem Stand wurden außerdem sechs Personen zum Teil schwer verletzt.

Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war im Einsatz und sicherte Spuren. Dem laut Polizei mutmaßlichen Unfallverursacher, einem 24-jährigen Bochumer, wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Handy wurde sichergestellt.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr der 24-jährige Bochumer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Kleintransporter auf den links vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Skoda der 80-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Skoda über die Fahrbahn und touchierte einen Renault.

Im weiteren Verlauf kollidierte der Transporter des 24-Jährigen noch mit einem BMW und schob diesen auf einen Mercedes. Mehrere Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Autobahn mehrere Stunden gesperrt.

(red)