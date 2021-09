Aus Gefängnis in Remscheid : JVA-Insasse soll Racheaktion beauftragt haben

Aus Gefängnis in Remscheid

Remscheid Kriminelle Aufträge, mündlich ohne Umweg aus dem vierten Stock der JVA Remscheid an die Kumpels auf dem Aldi-Parkplatz an der Schulstraße? Das scheint nach dem Urteil des Amtsgerichts möglich zu sein.

Das folgte der Anklage wegen lautstarker Anstiftung zu schwerem Raub und Vergewaltigung und verurteilte einen 27-jährigen Remscheider, der in der JVA einsitzt, zu einer weiteren Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten – zusätzlich zu den sechs Jahren, die er bereits seit 2016 nach schwerer räuberischer Erpressung, Sachbeschädigung und Computerbetrug absitzt.

Der mögliche Grund soll im Juni 2016 die Rache an einem 23-jährigen Kumpanen sein, der gegen ihn ausgesagt habe und nach einer dreijährigen Jugendstrafe gerade wieder auf freien Fuß war. Dessen Wohnung in der benachbarten Lockfinker Straße solle notfalls mit Gewalt geentert, alles Wertvolle inklusive des Handys herausgeräumt werden. Dessen Schwester, so habe er den drei unbekannten Freunden zugebrüllt, sei 19 und die sollten sie dann auch gleich vergewaltigen.