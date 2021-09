Zahlen zur Pandemie : Corona-Inzidenz sinkt in Remscheid auf 128,2

Remscheid Die Corona-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus beschreibt, ist in Remscheid von 141,16 am Donnerstag auf 128,2 am Freitag gesunken, meldet das städtische Gesundheitsamt.

296 Remscheider sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Zudem leben 1119 Personen isoliert, die als Corona-Verdachtsfälle gelten. Sieben Covid-19-Patienten müssen momentan im Krankenhaus behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation.

Insgesamt haben sich in der Seestadt auf dem Berge bislang 6992 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. 6517 Bürger sind mittlerweile wieder genesen, 179 sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

(red)