Kontrollen im Bergischen : Remscheids Raser und Poser im Fokus der Polizei

Remscheid/Wuppertal Raser und Poser standen am vergangenen Wochenende im Mittelpunkt einer Polizei-Aktion. Insgesamt stellten Polizei und Straßenverkehrsbehörde Wuppertal bei dem Schwerpunkteinsatz rund 160 Verstöße fest.

Bei einer erneuten Schwerpunktaktion zum Thema Raser und Poser am vergangenen Wochenende hat der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Wuppertal mit Unterstützung der Wuppertaler Straßenverkehrsbehörde und der Polizeiinspektion Solingen neben Elberfeld auch Remscheid in den Fokus genommen.

Dort fiel einer Zivilstreife in der Innenstadt ein 20-jähriger Golf-Fahrer auf, der sein Fahrzeug extrem und übermäßig laut beschleunigte. Bei der anschließenden Kontrolle wurden diverse technische Veränderungen unter anderem an der Ansaug- und Abgasanlage festgestellt, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren. Den jungen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde wurde eingeschaltet.

Zwei Autofahrer wurden erwischt, weil sie unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Zwei Autos legten die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde still, weil sie keinen Versicherungsschutz hatten.

Weitere Kontrollen des Verkehrsdienstes werden in den nächsten Wochen folgen. Beschwerden über Raser und Tuner hatten sich vor allem in Lennep gehäuft. Dort käme es zu massiven Lärmbelästigungen in den Abendstunden unter anderem vom Rewe-Parkplatz aus. Polizeikontrollen hätten bislang aber keine Auffälligkeiten erbracht, so Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke (CDU).