Coronavirus in Remscheid : Schulen: Noch gilt „alte“ Quarantäneverordnung

Remscheid Die neuen Quarantäneverordnungen an Schulen (nur das infizierte Kind geht in Quarantäne, Freitesten nach fünf Tagen möglich) werden erst dann in Kraft treten, wenn ein entsprechender Bundesbeschluss vorliegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das bedeutet, dass derzeit noch die „alten“ Verordnungen, auch für bereits in Quarantäne befindliche Schüler, gelten. Darauf weist die Stadt Remscheid hin.

Die Corona-Inzidenz liegt am Donnerstag bei 141,16. Eine weitere Kita-Gruppe (Spätgruppe Kita Rosenhügel) vermeldet einen Coronafall.

(dani)