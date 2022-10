In Heiligenhaus : Erneut zwei Fälle von Brandstiftung in einer Nacht

Zweimal rückte die Feuerwehr in der Nacht zum Dienstag aus. Die Feuer sorgten für Sachschaden, waren aber schnell gelöscht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Heiligenhaus Ein Fahrplanschild an der Bushaltestelle am Rathaus und ein Papiercontainer in der Unterilp standen in Flammen. Beziehungen zur seit Monaten beobachteten Serie?

(köh) Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht oder nicht, dies wollte die Polizei weder bestätigen noch dementieren. Fakt ist: Es gab in der Nacht vom Montagabend zum Dienstagmorgen innerhalb nur kurzer Zeit zwei Brände in Heiligenhaus, bei denen die Polizei von vorsätzlichen Brandlegungen ausgeht. Sie hat Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Fall eins: Um 23.25 Uhr brannte an der Bushaltestelle „Am Rathaus“, an der Hauptstraße in der Heiligenhauser Innenstadt, ein Fahrplanschild der Rheinbahn. Ein zufällig vorbeikommender Zeuge hatte den Brand bemerkt und den Notruf gewählt. Unmittelbar danach konnte der 51-jährige Heiligenhauser einen Feuerlöscher holen und den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr selber löschen. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fall zwei: Kurz nach Mitternacht, gegen 0.15 Uhr, brannte an der Einmündung Ilpweg und Naheweg im Ortsteil Unterilp ein Altpapiercontainer. Ein aufmerksamer Zeuge hörte aus der Entfernung ein Knallgeräusch. Als er nach der Ursache suchte und zum Container-Standort kam, sah er dort Rauch aus einem Wertstoffcontainer dringen. Er alarmierte umgehend die Heiligenhauser Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte. Dennoch entstand am Inhalt des Containers Sachschaden in nicht genau zu beziffernder Höhe. Bisher liegen der Polizei in Heiligenhaus bei beiden Bränden noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Spurensicherer waren jeweils vor Ort, die Ermittlungen gehen weiter, Strafverfahren sind eingeleitet.