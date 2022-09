Sieben Fakten für Heiligenhaus : Ruhrverband gibt Kläranlage Abtsküche auf

Zu klein, zu alt, zu teuer – die Kläranlage Abtsküche des Ruhrverbandes hat keine Zukunft. Foto: Ulrich Bangert/Bangert

Heiligenhaus Der Ruhrverband hat ein Großprojekt vor der Brust. Es beginnt mit Kanalbau. Was das für das Areal am Abtskücher Teich in Heiligenhaus mit sich bringt.