Ratingen : Mit 2,5 Promille gegen Ampel gerast

Die Unfallstelle am Europaring in Höhe Dürerring. Foto: RP/Polizei Mettmann

Ratingen Mann verlor am Dürrering komplett die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde leicht verletzt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

(RP/kle) Schwerer Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss: Am späten Sonntagabend befuhr ein 40-jähriger Mann aus Ratingen gegen 20 Uhr mit einem silbergrauen VW Golf mit Mettmanner Kennzeichen den innerörtlichen Europaring in Fahrtrichtung Düsseldorf. Nachdem Zeugen bereits an der Kreuzung Industriestraße bemerkt hatten, dass der Golf-Fahrer Fahrunsicherheiten zeigte und beim Anfahren an der Ampel den Wagen erst einmal abwürgte, verlor dieser in Höhe der Einmündung Dürerring gänzlich die Kontrolle über das bis dahin stark beschleunigte Fahrzeug. Bei einem starken Bremsmanöver vor dortiger Ampel geriet der Wagen auf trockener Fahrbahn aus der Spur, fuhr auf eine Verkehrsinsel im Einmündungsbereich und prallte dort mit großer Wucht gegen einen Ampelmast.