Frauenhandball, Verbandsliga : TVR dreht nach der Pause auf

Marisa Kinschek (am Ball), hier im Heimspiel gegen Wermelskirchen, warf nun gegen die SSG/HSV Wuppertal vier Tore für den TV Ratingen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ratinger Verbandsliga-Handballerinnen liegen gegen die SSG/HSV Wuppertal zur Halbzeit zurück, feiern am Ende aber mit dem 32:25 ihren dritten Heimsieg im dritten Saisonspiel.

Von Julian Schmitt

Die Bilanz ist makellos. Nach den beiden Siegen gegen den Wermelskirchener TV (28:17) und den ATV Biesel (37:27) konnten die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Ratingen auch das dritte Heimspiel gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal gewinnen – 32:25 (14:16). „Es war ein tolles Erlebnis, dieses Heimspiel vor den Herbstferien zu gewinnen. Die Mannschaft hat so gut harmoniert, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war“, sagte Spielertrainerin Sandra Höfig, die diesmal wieder in der Rückraum-Mitte aushalf.

Auf der einen Seite traten die Ratingerinnen bisher in allen drei Heimspielen bärenstark auf. Auf der anderen Seite zeigten sie auswärts beim SV Wipperfürth (22:23) und TD Lank II (16:18) schwache Vorstellungen. Höfig suchte vergeblich nach Erklärungen: „Die Unterschiede sind schon sehr groß, aber ich kenne keine genauen Gründe. Ich weiß nicht, ob unsere eigene Tribüne und unsere Fans den Ausschlag geben.“

In den ersten Spielminuten gegen Wuppertal schien der dritte Heimsieg indes in weite Ferne zu rücken. So hatten die Ratingerinnen erhebliche Schwierigkeiten in der Defensive, die ungeordnet auftrat. Zudem fand die zuletzt formstarke Keeperin Rebecca Jenzen nicht richtig ins Spiel. „Auch die Abstimmung zwischen Rebecca und unseren Verteidigerinnen hat nicht gestimmt“, stellte Höfig fest. Über das 4:6 (11.) und 8:11 (18.) lag der TV im ersten Durchgang immer zurück – 14:16 hieß es zur Pause.

Im Gegensatz zu den vergangenen Partien starteten die Ratingerinnen diesmal mit viel Schwung in den zweiten Durchgang. Nach zwei Minuten glich Höfig zum wichtigen 16:16 aus, bevor sich die beiden Kontrahenten bis zum 22:22 (42.) ein enges Duell lieferten. Danach zogen die Gastgeberinnen jedoch bis auf 30:22 (55.) davon. „Die Waffe der Gäste ist das schnelle Spiel mit ersten und zweiten Wellen. Durch ein gutes Rückzugsspiel konnten wir ihnen ihre Waffe nehmen“, erklärte die Spielertrainerin, deren Team fünf Siebenmeter verworfen hatte.

Durch den dritten Heimsieg kletterte der TV mit 6:4 Punkten auf den vierten Tabellenplatz. Nachdem sich Höfig nun in den Urlaub nach Ägypten verabschiedete, leiten Alina Baumgart und Carolin Menzen in den Herbstferien das Training. „Es war gut, dass wir die Tore endlich auf viele Schultern verteilt haben. Trotzdem wollen wir uns auch in der Pause weiter in allen Bereichen verbessern“, betonte Höfig. Erst am 22. Oktober (16 Uhr) treten die Ratingerinnen beim Zehnten Mettmann-Sport an.