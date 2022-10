Lernen in Lintorf : France Mobil macht Halt am Lintorfer Gymnasium

Lintorf Mit einer großen Portion Spaß die französische Sprache und Kultur entdecken – das ist das Konzept des France Mobils. Jetzt war es am KGL zu Gast.

Ziel des Programms ist es nicht nur, für die französische Sprache und Kultur zu werben, sondern auch Interesse an europäischer Mobilität zu wecken. Durchgeführt wurde das Programm nämlich von Tatiana Simon aus Nantes. Die Anwesenheit einer Muttersprachlerin nutzen dann nicht nur die Sechstklässlern; auch Schülern der höheren Jahrgangsstufen nutzten die Pausen, um einen Blick in die Aula zu werfen und sich mit dem Besuch auf Französisch zu unterhalten. Hierbei hinterließ Simon offensichtlich einen guten Eindruck bei den Schülern: „Die Französin war voll nett.“ und „Kommt die wieder?“, waren nur zwei von vielen positiven Äußerungen.

Für die Sechstklässler war dies nicht nur eine erlebnisreiche Abwechslung zum alltäglichen Unterricht, es war sicherlich auch eine Hilfe für die anstehende Entscheidung der Wahl einer zweiten Fremdsprache. Während am KGL alle Schülern in der fünften Klasse mit Englisch als erster Fremdsprache beginnen, gibt es für die zweite Fremdsprache ab der siebten Klasse die Wahl zwischen Spanisch, Französisch und Latein. In den letzten Jahren wählte knapp ein Viertel der Schüler Französisch: Gut möglich, dass es in diesem Jahr mehr Schüler sein werden.