Wieder Brandstiftung in Monheim : Brandstiftung: Papierstapel in Wohnhaus brennt

Versorgungsleitungen im Keller sind stark beschädigt worden. Foto: Kreispolizei Mettmann/Kreipolizei Mettmann

Monheim Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag zu einem Brand im Berliner Viertel ausgerückt. Unbekannte haben im Keller eines Wohnhauses an der Schöneberger Straße offenbar einen Zeitungsstapel in Brand gesetzt.

