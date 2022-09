Auftritt in Heiligenhaus : Abtsküche: Musiker-Trio mag die Mueums-Akustik

Heiligenhaus Es ist auch eine Art Auftakt in den musikalischen Herbst und solch eine solche Besetzung hört man nicht alle Tage. Schon gar nicht im Museum.

(köh) Am Freitag, 30. September, 19.30, Uhr spielt das Trio Insa Donja Kai im Museum Abtsküche. Es setzt sich aus den Cellistinnen Insa Schirmer und Donja Djember sowie dem Percussionisten Kai Angermann am präparierten Vibraphon/Percussion zusammen.

Kai Angermann ist Percussionist, Experimentalkünstler, Improvisationstalent, Klangkörpererfinder - und u.a. auch Schlagzeuglehrer in der Musikschule der Stadt Heiligenhaus. Als Musiker ist er auf den großen Bühnen in London, Barcelona, Brighton, Stettin, Danzig, Berlin, Dresden oder Hamburg zu Gast – ob solo oder mit anderen Künstlern. Kai Angermann gastiert mit seinen beiden Kolleginnen am Freitag in der Abtsküche. Seit gut 15 Jahren spielt er in dieser Triobesetzung und die Musik ist beeinflusst von Klassik, Neuer Musik, Jazz und orientalischer Musik.