Vorhaben der Stadtwerke : Rat treibt Pläne für Freizeitbad voran

Ratingen Auf seiner letzten Sitzung des Jahres 2021 hat das Stadtparlament die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Damit wird die Beauftragung von Gutachten zu Verkehr, Wasser, Landschaft und Natur in Gang gesetzt.

Der Rat hat entschieden: Das Bebauungsplan-Verfahren für ein Sport- und Freizeitbad am Standort auf einem Teil des Parkplatzes hinter der alten Lintorfer Straße kann starten. Damit wird die übliche Beauftragung von Gutachten zu Verkehr, Wasser, Landschaft und Natur in Gang gesetzt, um die planungsrechtlichen Möglichkeiten und Grenzen zu prüfen.

Karl-Heinrich Gilson, Sprecher der neuen Bügerinitiative „Freizeitbad ja, aber nachhaltig“ hatte die Bedenken der Anwohner hinsichtlich Verkehr/Parkplätze, Gebäudegröße und Wassersituation im Bezirksausschusss Mitte noch einmal vorgetragen. In der Ausarbeitung der Initiative, die in der RP bereits vorgestellt wurde, geht es darum, auf die Probleme bei einem Neubau eines Freizeitbades im Bereich des Parkplatzes hinzuweisen. Ein neues Freizeitbad erhöhe das betriebswirtschaftliche Risiko der Gesamtinvestition unverhältnismäßig. Die von den Stadtwerken angeführten Synergieeffekte führten an der geplanten Stelle zu einer unnötigen Akkumulation von Risiken (Klumpen-Risiko), so die Initiative.