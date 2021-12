Ratingen : Schuhe für alle Ratinga-Schüler

Alle Kinder der Ratinga School erhielten Schuhe, passend zur Schuluniform. Foto: Kenia-Hilfe

Ratingen Charity-Walks zweier Ratinger Grundschulen in Breitscheid und Lintorf ermöglichten es der Kenia-Hilfe, alle Schüler der Ratinga-School in Ukunda mit neuen Schuhen auszustatten.

Wegen der Corona-Pandemie bleiben in Kenia die Touristen aus und für viele Familien fällt die Erwerbsgrundlage weg. Sie können das nötige Geld für den Besuch der Ratinga School nicht aufbringen, obwohl hier der Betrag (330 Euro jährlich) geringer ist als an anderen Privatschulen. „Das war unsere Forderung, als wir unsere Schule in die Hände der Mecaela Academies gegeben haben“, sagt Irmel Hinssen, neben Doris Jacobs die Gründerin der Ratinga School vor nunmehr zehn Jahren. So ist für die Kenia-Hilfe die Vermittlung von Patenschaften an bedürftige Schüler schon seit einiger Zeit der Schwerpunkt ihrer Arbeit.

Durch die Charity Walks der beiden Ratinger Grundschulen, Matthias-Claudius-Schule in Breitscheid und Johann-Peter-Melchior-Schule in Lintorf, konnte die Kenia-Hilfe in letzter Zeit einige Patenschaften vermitteln. Als jetzt private Sponsoren-Geldbeträge an die Kenia-Hilfe überwiesen, die nicht zweckgebunden für Patenschaften gedacht waren, erinnerte man sich: „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!“

Zur schmucken Schuluniform der Ratinga-Schüler gehören schwarze Schuhe. Viele Schüler können sich finanziell aber kein festes Schuhwerk leisten, sodass sie zwar in ihrer Schuluniform, aber oft mit Gummilatschen zur Schule kommen.

Da trifft es sich gut, dass die Josef-Seibel-Gruppe vor einem Jahr in der Nähe der Schule in Ukunda eine Schuhfabrik eröffnet hat, in der Schuhe der Marke Romika gefertigt werden. Mit dem Geschäftsführer Stefan Wentzel, der auch die Mecaela Academies leitet, sollen dort junge Menschen nach deutschem Vorbild eine zwölfmonatige Ausbildung zum Schuhfertiger durchlaufen und ein Teil der Erträge soll später in Schülerförderung und Schulausbau investiert werden.