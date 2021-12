Ratinger Akteure : Zwei Gewinner erhalten den Heimatpreis

Die alten und neuen Macher der ZeltZeit. Die Organisatoren können nun mit weiteren 2500 Euro planen. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Veranstaltungsreihe ZeltZeit und die Jahreszeitschrift „Die Quecke“ teilen sich 5000 Euro. Beide haben sich in besonderem Maße um Ratingen verdient gemacht.

(RP) Die Veranstaltungsreihe ZeltZeit und die Jahreszeitschrift „Die Quecke“ erhalten den Heimatpreis 2021. Das beschloss der Rat der Stadt in seiner letzten Sitzung einstimmig. Der vom Land NRW ausgelobte Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Beide Preisträger erhalten somit 2500 Euro.

Ein Gremium unter dem Vorsitz des Kulturdezernenten Patrick Anders hatte die Projekte im Vorfeld einstimmig ausgewählt. Dem Auswahlgremium gehörten außerdem die Bundestagsabgeordneten Peter Beyer und Kerstin Griese, der Kulturausschussvorsitzende Stefan Stahlkopf sowie Dirk Wittmer, Vorstandsvorsitzender des Vereins „Aktiv für Ratingen“, an.

Mehr als 260 Städte, Gemeinden und Kreise haben sich bereits dazu entschlossen, örtlich einen Heimatpreis zur Würdigung des örtlichen Engagements zu vergeben. Mit der Auszeichnung rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch in diesem Jahr hat sich Ratingen um eine Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms beworben und den Zuschlag erhalten.

Die ZeltZeit entstand aus dem weitreichenden Kooperationskonzept „INFRA West“ und fand erstmals Pfingsten 1998 als viertägiges Festival am Grünen See statt. Zu dem hochwertigen Programm, das jedermann anspricht, gehören seither Kabarett, Comedy, Musik aber auch zahlreiche Aktionen für Familien und sportliche Wettkämpfe. Dabei stehen dann auch Jugendliche und Kinder aus Ratingen-West als Nachwuchskünstler auf denselben Brettern wie die bekannten Stars. Ziel war es von Anfang an, rund um das Zelt Begegnungsmöglichkeiten in und mit dem Stadtteil zu ermöglichen. Jedes Jahr zu Pfingsten ist die ZeltZeit ein wichtiger Programmpunkt im Leben der Stadt, der auch überregional Beachtung findet.

Mehr als 20 Jahre wurde die ZeltZeit von Heiner van Schwamen und Bruno Schmitz geprägt. Zukünftig geht die Federführung über auf ein junges Team, das zuletzt jeweils im September das „Jetzt & Immer Festival“, ebenfalls auf dem Gelände am Grünen See, veranstaltet hat.

Die Jahreszeitschrift „Die Quecke“ des Vereins Lintorfer Heimatfreunde erscheint seit mehr als 70 Jahren. Über die Jahre entwickelte sich die Zeitschrift unter den Schriftleitungen von Theo Volmert und insbesondere ab 1990 von Manfred Buer zu einem Jahrbuch, das weit über Ratingen hinaus Beachtung findet. Es erscheint jedes Jahr Anfang Dezember.